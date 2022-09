LIGA DEPORTIVA de SAN ANTONIO DE ARECO SAN A. DE ARECO – SAN A. DE GILES – CAP. DEL SEÑOR – CAP. SARMIENTO

Fundada el 20 de Marzo de 1939 – Tel:2326-400197 – e-mail: ligadeporivasada@hotmail.com PJ: M4640- L. 34778

================================================================================

BOLETIN N° 239/22 – 06 de SETIEMBRE de 2022.-

FEDERACIÓN NORTE DE FÚTBOL

La Federación Norte de Fútbol comunica que está abierta la inscripción por medio de su Liga al correo de esta, federacionnorteba@gmail.com , hasta el día MIERCOLES 5 de OCTUBRE de 2022 para participar de los Torneos de Clubes en las Categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 masculinos y Primera División Femenino. El Sistema de zonas es por cercanía geográfica. Por cualquier duda comunicarse en Secretaría.

