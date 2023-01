Por Claudio Valerio

Ya, pasadas las Fiestas y en segunda ronda, otros encuentros con otros valores.

Pasadas las fiestas, se puede decidir en hacer un rico asado con un variado de carnes y achuras con embutidos, como plato principal, semejante al del menú navideño. Tanto para el “asado para Navidad”, como para otros en fechas no tan solemnes, se puede disponer de varias formas de hacerlo, al asador o a la parrilla, ambas son fáciles de hacer y que nos darán como resultado un éxito seguro. Una vez que tengamos en claro lo que vamos a hacer en lo que a las carnes se refiere, debemos saber con qué condimentarla, cómo cocinarla, esto es el tiempo que se necesita cocción.

Pensar en el asado como plato principal no solo para la Navidad nos dará una solución fácil y deliciosa para disfrutar de la carne y, además, es saludable y nutritivo. Ya sabemos que, para su elaboración, paso a paso hay que seguir con lo ya bien sabido de proceder. Ahora, ya pasada la Navidad, recordemos que no hace falta gastarse una fortuna en la preparación platos deliciosos y quedar de lujo. Para fiestas, para un evento familiar u otro, con un recopilatorio de carnes puestas sobre la parrilla, será más que suficiente. Seguro que lo disfrutaremos mucho, porque en buena compañía el asado sabe mejor y más rico. Uno de los placeres de la vida es comer, pero comer asada no tiene comparación y, acompañada con achuras y embutidos, hará de uno momentos que no nos arrepentiremos. Nochebuena y Nochevieja; fin de año y Año Nuevo, son reuniones que parecen similares, pero son bastante diferentes. En la primera la protagonista es la cena, mientras que en la segunda lo es más la fiesta que viene posteriormente, sin que ello le reste importancia a la cena.

Hagamos de cada reunión un momento que nos enriquezca en algo y, para bien, tener presente que toda persona resulta única e irrepetible; cada uno es cada uno… En cada congregación que realicemos, alimentemos las perspectivas antropológicas que nos dan cuenta de la conformación del hombre en su interacción social y familiar, como también de las diversas formas de organización y culturas que ha creado.

Claudio Valerio

Valerius