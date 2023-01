Esta semana, la provincia de Buenos Aires y alrededores se vieron afectados nuevamente por el humo que emana de los incendios que continúan activos en las islas del Delta del río Paraná, principalmente en la provincia de Entre Ríos y frente a la ciudad bonaerense de Ramallo, debido a un sistema frontal de viento con dirección sur que reaviva las llamas.



Mientras decenas de legisladores reclaman el pronto tratamiento de la Ley de Humedales, que nuevamente quedó fuera del temario de las sesiones extraordinarias, los informes elaborados por los comandos permanentes instalados en Alvear (Santa Fe) y San Pedro informaron que si bien “los focos están bajo control”, la situación podría agravarse en las próximas horas.



Tratándose de una problemática de larga data y que ha provocado varios cruces entre el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, e intendentes opositores, este lunes el Gobierno tomó una determinación y oficializó la creación de una Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, que dependerá del Ministerio de Seguridad, a través de la Resolución 19/2023.



Con el nuevo organismo, se busca una mejor y más rápida reacción en situaciones como las desde hace años padece el humedal y sufre la ciudad de Rosario: los incendios intencionales en las islas del río Paraná.



En el Boletín Oficial se explica que su objetivo será «coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional».



A su vez, esta nueva área recolectará y sistematizará información sobre este tipo de delitos, ya sea de fuentes abiertas como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para así desarrollar indicadores y elaborar informes sobre los que trabajará una Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales. Entre sus funciones también estará elaborar un mapa de situación que defina y detecte las «zonas calientes», individualizando de esta forma los delitos por zonas con el objetivo de proponer medidas tendientes a la prevención de los mismos.







La situación en territorio bonaerense



Por su cercanía a las islas, gran parte de los distritos de la Segunda Sección son los más afectados por los incendios. En este marco, desde el despacho de Osvaldo Cáffaro, mandamás de Zarate, señalaron: “Estamos teniendo unos días complicados. Por supuesto depende del viento, pero en la isla hay varios focos y la ciudad se ve afectada. El cielo no está limpido, pero al menos el humo no está depositado sobre la ciudad, cosa que ha pasado”.



Por su parte, desde Capitán Sarmiento el intendente Javier Iguacel informó: “Ayer se veía la cortina de humo y a la madrugada se sintió un poco de olor a humo, ahora no se siente pero afecta. No es gravísimo, en otras quemadas ha sido terrible. Ahora nos está afectando, pero hay horarios donde baja la densidad del aire y baja el humo”.



En municipios como Exaltación de la Cruz y San Nicolás de los Arroyos, confirmaron que “por ahora estamos tranquilos”, dado que el humo que llegó fue muy leve. Situación opuesta atraviesan Ramallo y San Pedro, donde los habitantes manifestaron su preocupación en las rede sociales.



Sorpresivamente, comunas de la cuarta sección, como Junín, acusaron una importante presencia de humo este lunes. “En esta oportunidad, el humo que llega a Junin es producto de los incendios desde hace al menos cuatro días en la Reserva Ecológica de Capital Federal. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se reavivó un nuevo foco de incendio siendo la zona afectada el Camino de los Alisos, la misma donde inició el fuego el miércoles pasado. Si bien las llamas se mantenían controladas, todavía no se habían terminado de extinguir y se mantenía una guardia de cenizas (…) No solo proviene el humo de la Reserva Ecológica porteña, sino de focos de incendios activos en las islas del delta entrerriano. Sigue habiendo dos focos de incendio activos en islas del Delta”, indicó el portal J24.