Se ajusta a la agenda de Los Nocheros, grupo principal del encuentro popular que se realizará en Acevedo. El anuncio se conoció a través de Rubén Ehizaguirre, primer tenor de la consagrada agrupación.

Finalmente la 9ª edición de la Fiesta de la Estaca tiene nueva fecha. A través de un video, Rubén Ehizaguirre, primer tenor de Los Nocheros –número principal del encuentro que se realiza en Acevedo-, anunció que el próximo sábado 4 de marzo la agrupación estará presente tal lo anunciado originalmente.

«Antes que nada muchísimas gracias a toda la gente de la comisión del festival por la comprensión, por el cariño, por el respeto, y estoy aquí para decirles que el 4 de marzo nos juntamos ahí para cantarles nuestras canciones», dijo Ehizaguirre.

«Para nosotros es una alegría tremenda volver a juntarnos con todos ustedes y agradecerles toda la onda», agregó.

La nueva fecha se ajusta a la agenda del reconocido grupo que, como es de público conocimiento, había sufrido la pérdida de Noemí Cristina Laspiur, más conocida como «La Moro», esposa de Mario Teruel y madre de Alvaro, dos de los integrantes de la agrupación.

En cuanto a la posible devolución de las entradas a aquellos que no pudiesen estar la fecha reprogramada, Faccini argumentaba que «esto es un caso de fuerza mayor y escapa al seno de la comisión organizadora, por ende vamos a respetar lo que dice en las entradas (en caso de tener que reprogramar no se devuelve el dinero) porque el evento se va a hacer, no es que se suspende, sino que se reprograma».

No obstante, la representante de la organización deslizó la posibilidad de resolver la situación de algún caso puntual. En tal caso el interesado deberá comunicarse por las redes con la organización.

Hasta el momento, además de Los Nocheros, estarán sobre el escenario Padularrosa Romero, A paso firme, Ballet Renacer, Cantores, El Chala, Hernán Zarate (malambo), Hugo Polarrolo, Los Bufones, Marcos Emanuel y Mora Moloterna.

Las anticipadas limitadas hasta agotar stock cuestan 3.500 pesos; menores de 6 a 12 años inclusive: 1.500.

Puntos de venta de entradas anticipadas en Pergamino: Kuvic en Mitre 408; Daniela Polola, teléfono 15464064; Descanso Pleno en Vélez Sarsfield 599; Santiago Pavisich en Alberti 944; Maquinarias Pergamino en avenida Colón 407; Kiosco Aida Luz en Juan B. Justo 2107; Bisella Motos en Juan B. Justo 1743.

FUENTE: La Opinión Pergamino