La Asociación Bancaria decidió realizar un paro de 24 horas el jueves 23 de febrero, luego de una audiencia en la que la representación sindical no llegó a un acuerdo con las cámaras del sector en la discusión por las paritarias 2023.



“No se logró un acuerdo. Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa”, afirmó el titular del sindicato, Sergio Palazzo.



En ese marco, el representante gremial advirtió que si el sector empresario no hace caso al reclamo, el gremio se reunirá “para intensificar las medidas”.



“Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar”, remarcó.



Además, sostuvo que es el segundo mes en que debería regir un nuevo acuerdo paritario y que, mientras siga el conflicto, los trabajadores van a seguir cobrando lo mismo que en diciembre.



“La paciencia tiene un límite y por eso se va a tomar una medida de fuerza. Cada seccional va a tener la facultad de poder movilizar en su territorio, así que seguramente habrá movilizaciones en las puertas de los bancos”, completó.



Entre los reclamos planteados, el sindicato mencionó la actualización salarial, cerrar la paritaria del 2022 y la correspondiente al presente año, además de solucionar urgentemente el tema de impuesto a las ganancias”.



¿Qué servicios afecta?



La medida de fuerza afectará la atención presencial, y tendrá efectos sobre el cobro de planes sociales, jubilaciones y pensiones.



En el caso de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y cuyos titulares tengan DNI terminado en 2, cobrarán ese mismo jueves.



También se verán perjudicados aquellos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para el caso de los DNI terminados en 8 (22 de febrero) y DNI terminados en 9 (23 de febrero).



Los que cobren Asignación por Embarazo (AUE) se verán afectados en el cobro cuyo DNI finalicen en 7 (23 de febrero).



Por último, aquellos que cobren por desempleo que tengan DNI terminado en 0 y 1 también cobran ese día.