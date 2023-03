COPA DE CLUBES

PART. OCTAVOS Partidos de IDA DIA HORA CANCHA DIRECCIÓN LOCALIDAD

1 ARGENTINO (R) VS PROVINCIAL (P) Domingo, 12/3/2023 18,30 ARGENTINOS MULALLY y D. TRILLO ROJAS

2 ATLETICO BARADERO VS J. NEWBERY (R) Domingo, 12/3/2023 A. BARADERO THAMES y RODRGUEZ BARADERO

3 SAN CARLOS (Cap. Sarm) VS SPORTS (S) Domingo, 12/3/2023 20 SAN CARLOS D. BOJANICH 401 CAPITAN SARMIENTO

4 CUSA (S) VS PARANA (SP) Domingo, 12/3/2023 19,30 CUSA V. GEMME y R32 SALTO

5 LA JOSEFA (C) VS MATIENZO (SN) Domingo, 12/3/2023 17 LA JOSEFA RIGOLI y F. HERNANDEZ CAMPANA

6 OTAMENDI (C) VS LIMA FC (Z) Sabado 11/3/23 17,15 OTAMENDI CASTAÑO 198 B° OTAMENDI

7 CENTRAL BS. AS. VS SARMIENTO (Z) Domingo, 12/3/2023 17.30 CENTRAL Bs. As. U. FERNANDES 400 ZARATE

8 ESTRELLA DEL SUR (MT) VS ESCOCIA (ZS) Domingo, 12/3/2023 17 PREDIO P. MUGICA Av. AMERICA 100 ALEJANDRO KORN