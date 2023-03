16/03/2023

Hoy celebramos la festividad de Santo Cura Brochero. El 16 de marzo de 1840, en el paraje cordobés Carreta Quemada, nació José Gabriel del Rosario Brochero. Desde pequeño quiso ser sacerdote y así lo fue Tomando las causas de los pobres como propias, abriendo caminos, construyendo capillas, fundando escuelas y estando comprometido en obras públicas para mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitaban. Un ejemplo de evangelizador y de persona.

Fue beatificado el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco y fue canonizado el 16 de octubre de 2016. Se convirtió así en el primer santo que nació, vivió y murió en Argentina.

Te contamos un poco más sobre la historia del «curita gaucho»

José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba.

Entró al Seminario Mayor de Córdoba “Nuestra Señora de Loreto”, el 5 de marzo de 1856, cuando tenía 16 años.

En diciembre de 1869 asume el Curato de San Alberto, siendo San Pedro la villa que hacía de cabecera en aquel departamento. Por aquel tiempo el extenso Curato de San Alberto (de 4.336 kilómetros cuadrados) contaba con poco más de 10.000 habitantes que vivían en lugares distantes sin caminos y sin escuelas, desperdigados por las Sierras Grandes de más de 2.000 metros de altura. Las personas que allí vivían no tenían oportunidades y el corazón de Brochero no se desanima, sino que desde ese momento dedicará toda su vida no sólo a llevar el Evangelio sino a educar y mejorar la situación de los habitantes.

En 1875, con la ayuda de sus feligreses, comenzó la construcción de la Casa de Ejercicios de la entonces Villa del Transito (localidad que hoy lleva su nombre). Fue inaugurada en 1877 con tandas que superaron las 700 personas, pasando por la misma, durante el ministerio parroquial del Siervo de Dios, más 40.000 personas. También construyó la casa para las religiosas, el Colegio de niñas y la residencia para los sacerdotes.

Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros de caminos y varias iglesias, fundó pueblos y se preocupó por la educación de todos. Solicitó ante las autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correo y estafetas telegráficas. Proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el Valle de Traslasierra uniendo Villa Dolores y Soto para sacar a sus queridos serranos de la pobreza en que se encuentran, “abandonados de todos pero no por Dios”, como solía repetir.

El Cura Brochero fue declarado venerable en febrero de 2004 por San Juan Pablo II. El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto que reconocía el milagro atribuido a la intercesión de Brochero.

Este milagro consistió en la recuperación sin explicación médica de un niño con pronóstico de “vida vegetativa” y problemas neurológicos severos tras sufrir un grave accidente vial.

Fue beatificado el 14 de septiembre de 2013 en la Villa Cura Brochero, en Córdoba (Argentina), en una Misa multitudinaria presidida por el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y enviado del Papa Francisco.

FUENTE: Baraderoteinforma