Oscar fue custodio y chofer de Benjamín Menéndez.

Crédito: LA OPINION

Es chaqueño, del pueblo de Juan José Castelli pero es pergaminense por adopción. A sus 18 años, mientras estaba en el regimiento Cuatro de Infantería de Corrientes fue convocado para ir a Malvinas. Se desempeñó como custodio, chofer y cercano a quien fuera gobernador de las Islas durante el conflicto del que hoy se cumplen 41 años.

La de Oscar Lips es una experiencia distinta ya que si bien no estuvo en el campo de batalla vivió durante muchas semanas en el Puerto Argentino, lugar elegido por los enemigos para bombardear, considerado el centro del conflicto. Además allí funcionaba el Hospital de Campaña que recibía a los heridos de la guerra, también desde ese lugar se realizaba la distribución de alimentos, armamentos, en conclusión donde se coordinaba la logística del conflicto armado.

Dialogando con el Diario recordó pasajes de su vida en la guerra y con dolor expresó: «El 1º de mayo fue el peor día de mi vida. Fue cuando se produjo el bombardeo más grande, explotaba todo» ya que los ingleses bombardearon la pista de Puerto Argentino: «Había una escalera de cemento y abajo un hueco. Ahí me metí para resguardarme».about:blank

El recuerdo cala profundo en su alma y asegura que es un hombre de pocas palabras ya que «cuando me acuerdo de lo que pasó no puedo hablar porque se me hace un nudo en la garganta». Eran 45 soldados en Puerto Argentino, había algunos de la Policía Militar.

Prisionero de guerra

El 14 de junio, cuando se firmó la rendición, Oscar fue apresado ya que en Puerto Argentino flameaba la bandera inglesa. «Después del alto al fuego fui prisionero de guerra», relata. En ese momento, los soldados ingleses apresaron a los argentinos sobre todo para obtener información relacionada con el armamento y los campos minados ya que había muchos sectores minados.

El 15 de junio, junto a otros soldados, fueron subidos al buque inglés Canberra para ser traídos al país. Desembarcó en Trelew y luego fue trasladado a Campo Mayo donde permaneció internado por espacio de ocho días. «El Ejercito Argentino nos maltrató, fueron peores que los ingleses», expresó.

La vuelta

De Campo de Mayo lo derivaron al Regimiento de Corrientes. «Cuando llegamos al regimiento algunas madres me preguntaban sobre sus hijos, yo les decía que no en realidad sabía que estaban muertos», sostuvo apenado.

A pie y en algunos vehículos que pasaban por la ruta, Oscar emprendió el largo viaje hasta su pueblo en Chaco pero luego se mudó a Mar del Plata donde trabajó con un hermano. Se desempeñó en el servicio agrícola conduciendo maquinarías, trabajó en un aserradero, fue albañil y en la actualidad está jubilado.

Pergamino fue la ciudad en que formó su familia, es padre de tres hijas y tiene ocho nietos. Al Centro de ex Combatientes ingresó de la mano de Adrián Polo y se lo puede divisar en cada acto portando la bandera argentina como buen patriota que es.

FUENTE: La Opinión Pergamino