Al menos dos delincuentes perpetraron un asalto que terminó en un fuego cruzado entre éstos y un vecino que los puso en fuga. Sucedió cerca de las 19:00 horas de este martes en Avenida España al 200, mano al Cementerio Municipal. En su huida, los malvivientes que habían ingresado a un local dedicado al arreglo de televisores, dejaron abandonada una motocicleta Corven Energy en la que habían llegado y perdieron un cargador de pistola, dos armas de fuego y hasta un silenciador, elementos probatorios que fueron rápidamente levantados por la Policía.

De la Redacción, por Jonathan Rivera –

Un comerciante de nacionalidad japonesa fue sorprendido por dos ladrones que ingresaron violentamente a su comercio ubicado en Avenida España al 200, entre Pueyrredón y Francisco Latrubesse.Una vez adentro, los delincuentes lo golpearon exigíendole la entrega del dinero, y según supo el sitio Salto Hoy que trabajó en vivo en el lugar, lograron apoderarse de una suma importante, entre pesos argentinos y dólares. El atraco terminó en medio de una balacera cruzada entre los ladrones y una persona que los puso en fuga tras efectuar varios disparos.

En la escapada, los maleantes dejaron abandonada una motocicleta marca Corven, modelo Energy, de color celeste, y perdieron un cargador, un silenciador y al menos dos armas de fuego.

«No sé cuántos, pero se escucharon varios tiros», relató un vecino a este medio, señalando además que tras el hecho, rápidamente alertaron al 911. Al cabo de unos minutos, cuando Salto Hoy ya estaba en vivo, llegó al lugar un solo móvil policial con dos efectivos. Luego arribó, en su vehículo particular, el jefe del Centro de Monitoreo Municipal Mariano Sánchez Puyó, quien a través del 147 solicitó la presencia del SAME. Al comercio llegó personal médico y asistió al vecino, pero no fue necesario su traslado al Hospital.

