Sobre el cierre del año 2023, el gobernador Axel Kicillof recibió el mejor de los regalos navideños que pudo haber deseado. La Legislatura bonaerense le había ofrendado dos leyes claves para su gestión, como la Fiscal Impositiva y el Endeudamiento.



Claro que, como en toda negociación, no le salió gratis al oficialismo el voto positivo de radicales (sector Maximiliano Abad, los alineados con Facundo Manes lo rechazaron), amarillos y libertarios “acuerdistas” para pasar unas fiestas con relativa calma.



Además de pactar una gruesa suma de dinero a repartir entre los 135 jefes comunales, debió dar un gesto de confianza antes de que los legisladores levanten sus manos en el recinto, y lo hizo enviando a las tesorerías municipales parte de la deuda que mantenía por atrasos en el IOMA, el IPS y otros ítems.



La ruptura de los bloques legislativos de Juntos por el Cambio generaron ciertas rispideces entre el PRO y los boina blanca, que se trasladó a la rosca por los fondos municipales, cerrada luego en 116.000 millones de pesos para los alcaldes.



Como informó La Tecla.info, el primer conato de pelea tuvo lugar en plena charla con el ministro de Economía bonaerense, cuando ambos sectores tuvieron posiciones disímiles respecto del texto de Endeudamiento, que llevó la discusión entre ambos espacios a un punto de alta tensión.



Sin embargo, la chispa que generó el “incendio” de la relación entre los exsocios fue la manera en que se distribuirían esos dineros. Los alcaldes y legisladores amarillos reprocharon a sus antiguos socios por acordar con el Gobierno algo que no era lo pactado.





Bordaisco (UCR), Rabinovich (PRO), Máspoli (UCR) y Gribaudo (PRO), autoridades bloques senadores.





Según el texto de la normativa, “la asignación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal a cada municipio se realizará mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) previsto en la Ley 10.559 para el ejercicio 2023”, ajustado por inflación, como la nueva Ley Impositiva indica para los impuestos patrimoniales, a partir de la segunda cuota.



Cuando los diputados y senadores del PRO leyeron con detenimiento el texto, bramaron por lo que consideraban una jugarreta de los radicales. “Lo que se había acordado era que la distribución se realizaría con la fórmula mixta (CUD más ingresos) que se utilizó en años anteriores, pero lo que se puso fue otra cosa”, explicó un jefe comunal amarillo a este medio.



Entonces, el alcalde del PRO detalló que “con la fórmula mixta ya habíamos visto cuánto le toca a cada uno, y no corresponde que sea solo por CUD porque los municipios que tienen hospitales provinciales, que son los más grandes, tienen un CUD menor a muchos municipios más chicos, porque éstos tienen hospitales municipales”.



Al momento de votar el proyecto, los del PRO advirtieron que “se habló y se negoció la fórmula mixta, pero nos encontramos con que en la redacción estaba otra cosa. En principio nos pareció un error, que perjudica a los distritos grandes (por casualidad o causalidad, gobernados por el PRO, como Mar del Plata, Vicente López, San Nicolás, Junín o Pergamino). Sea un error o una pequeña picardía del radicalismo, que me cuesta creerlo, nosotros podríamos haber frenado la Impositiva, pero no lo hicimos porque era un tema interno”.



El final de la película ocurrirá en breve, cuando en febrero se reformule el texto, según acordaron los presidentes de los bloques, incluidos los del oficialismo, en la primera sesión que se realice.



Los intendentes amarillos aseguraron, antes de descorchar la sidra y el champán navideños, que el oficialismo se había comprometido a revisar este “error” en cuanto se reiniciase la actividad legislativa en La Plata.



Así, por estas horas los jefes comunales del PRO vuelven a la carga con el tema, recordándoles a propios y extraños su reclamo. Aunque surgen algunas dudas, como la posibilidad cierta de que, por ejemplo, un municipio que recibió más de lo que debía por el CUD pueda ahora devolver ese excedente.



Cabe recordar que el Gobierno bonaerense transfirió a mediados de febrero $11.600 millones (10/%) a los 135 municipios bonaerenses, correspondientes a la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal.



Hasta el 30 de abril tiene plazo el Ejecutivo para transferir otro 30% a los intendentes, que se estableció s no reintegrables y de libre disponibilidad a todos los municipios de la Provincia.