Juegos Bonaerenses 2024 – Cultura. Inscripción

abril 20, 2024 - Información General - no comments

📍Inscripción hasta el 04 de mayo

Dirección de Cultura de lunes a viernes de 8:00 a 14:00hs.

👉 JUVENILES: ARTE CIRCENSE –

ARTES PLÁSTICAS – COCINEROS BONAERENSES – CONJUNTO MUSICAL CUMBIA – DANZAS FOLKLÓRICAS – DANZA TANGO – FOTOGRAFÍA – FREESTYLE RAP – LITERATURA – MALAMBO – MÚSICA ROCK – SOLISTA VOCAL – STAND UP – TEATRO – VIDEOMINUTO.

👉PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PC)

DANZA TEATRO PCD – DANZAS FOLKLÓRICAS PCD – DIBUJO PCD – FOTOGRAFÍA PCD – MALAMBO PCD – NARRACIÓN ORAL PCD – PINTURA PCD – SOLISTA VOCAL PCD –

👉 ADULTOS MAYORES

ARTES PLÁSTICAS – COCINEROS BONAERENSES – DANZAS FOLKLÓRICAS – DANZA TANGO – FOTOGRAFÍA – LITERATURA – SOLISTA VOCAL – TEATRO.