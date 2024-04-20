Inscripción hasta el 04 de mayo
Dirección de Cultura de lunes a viernes de 8:00 a 14:00hs.
JUVENILES: ARTE CIRCENSE –
ARTES PLÁSTICAS – COCINEROS BONAERENSES – CONJUNTO MUSICAL CUMBIA – DANZAS FOLKLÓRICAS – DANZA TANGO – FOTOGRAFÍA – FREESTYLE RAP – LITERATURA – MALAMBO – MÚSICA ROCK – SOLISTA VOCAL – STAND UP – TEATRO – VIDEOMINUTO.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PC)
DANZA TEATRO PCD – DANZAS FOLKLÓRICAS PCD – DIBUJO PCD – FOTOGRAFÍA PCD – MALAMBO PCD – NARRACIÓN ORAL PCD – PINTURA PCD – SOLISTA VOCAL PCD –
ADULTOS MAYORES
ARTES PLÁSTICAS – COCINEROS BONAERENSES – DANZAS FOLKLÓRICAS – DANZA TANGO – FOTOGRAFÍA – LITERATURA – SOLISTA VOCAL – TEATRO.